Названы страны, в которых до сих пор нет интернета

Эта информация поражает, ведь в 21 веке невозможно представить жизнь без Интернета, благодаря которому наша жизнь становится немного легче.

А теперь представьте, что в этих странах, только 1 человек из 5 имеет доступ к интернету. Это Пакистан, Туркменистан, Непал, Индия, Шри-Ланка, Алжир, Ливия, Судан, Конго, Зимбабве, Индонезия. Причиной отсутствия интернета в этих странах являются военные действия, нищета и массовые беспорядки.

Но вместе с тем существуют страны, в которых интернет есть, но власти запрещают к нему доступ для обычных людей. Яркий тому пример - Северная Корея.