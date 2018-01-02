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Названы страны, в которых до сих пор нет интернета
10:12 Сегодня Телеграф
interesno.cc
Фото: из открытых источников

Новости технологии: А вы знали, что до сих пор существуют такие страны, в которых у людей до сих пор нет доступа к сети?

Эта информация поражает, ведь в 21 веке невозможно представить жизнь без Интернета, благодаря которому наша жизнь становится немного легче.

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А теперь представьте, что в этих странах, только 1 человек из 5 имеет доступ к интернету. Это Пакистан, Туркменистан, Непал, Индия, Шри-Ланка, Алжир, Ливия, Судан, Конго, Зимбабве, Индонезия. Причиной отсутствия интернета в этих странах являются военные действия, нищета и массовые беспорядки.

Но вместе с тем существуют страны, в которых интернет есть, но власти запрещают к нему доступ для обычных людей. Яркий тому пример - Северная Корея.

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