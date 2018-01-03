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Samsung выпустила изогнутый монитор для MacBook

OLED-монитор
22:10 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Южнокорейская компания Samsung разработала изогнутый OLED-монитор для MacBook американской корпорации Apple.

Новинка получила название CJ791. Впервые ее представят публике в период с 9 по 12 января на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе. Отличительной особенностью монитора является возможность подключения к переносным компьютерам Apple через интерфейс Thunderbolt 3. Это позволит в несколько раз быстрее получать информацию, нежели при использовании USB-порта.

Компания-разработчик гарантирует непередаваемые ощущения при просмотре видео на новом мониторе. Перед зрителями откроются различные углы просмотра.

Презентация изогнутого дисплея произойдет в США на выставке CES 2018. Когда начнется массовое производство данного экрана неизвестно. По словам представителей Samsung, владельцы MacBook приятно удивятся нестандартным возможностям.

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Новости технологии, MacBook, OLED-монитор, Samsung, Изогнутый монитор, Монитор.
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