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Apple признала уязвимость процессоров в своих устройствах

Apple
21:45 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания Apple заявила, что всем ее устройствам, кроме часов Apple Watch, присуща уязвимость процессоров.

"Специалисты недавно выявили две проблемы безопасности, названные Meltdown и Spectre. Эти проблемы касаются всех современных процессоров и влияют почти на все вычислительные устройства и операционные системы", - говорится в сообщении компании.

Apple заявила, что она уже выпустила некоторые патчи, чтобы исправить ситуацию, хотя никаких доказательств того, что хакеры использовали эти изъяны, пока нет. Однако все же компания посоветовала пользователям загружать софт только из надежных источников, таких как App Store, во избежание вредных программ.

Meltdown позволяет приложению читать любую память компьютера, включая память ядра. Spectre с помощью пролома в изоляции программ позволяет хакеру считывать информацию из других приложений. Для их атак уязвимы процессоры Intel и ARM64, и, вероятно, AMD.

Ранее сообщалось, что в процессорах Intel и других производителей чипов обнаружили уязвимость, которая может позволить хакерам получать доступ к данным из памяти на устройствах. Глава Intel Брайан Кржанич продал значительную часть своих акций уже после того, как ему стало известно о проблемах с безопасностью процессоров компании.

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Новости технологии, Apple, Гаджет, Компания, Процесс, Смартфоны, Устройства.
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