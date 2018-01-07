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Компания Meiigoo продемонстрировала бюджетную копию Huawei Mate 10 Pro

Смартфон
11:06 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото из открытых источников

Новости технологии: Компания Meiigoo проведет презентацию новинки в конце января.

Фирма китайских смартфонов Meiigoo выставила изображения своего варианта модели Mate 10. Внешне он практически такой же, как и оригинал, но по стоимости в несколько раз дешевле.

Компания Meiigoo проведет презентацию новинки в конце января. На данный момент многие характеристики модели остаются в тайне.

Сейчас мы можем с уверенностью рассказать только о шикарном экране, не имеющем рамки, с разрешением 2160 × 1080 пкс и соотношением сторон 18:9. Обладатели этой модели придут в восторг от мощности смартфона. Он имеет новейший 8-ядерный чипсет Helio P23 и графический сопроцессор Mali-G71MP2. Также новинка обладает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной флеш-памятью. Также создатели смартфона оснастили его сдвоенной фронтальной спереди и сдвоенной основной камерой.

Цена новой китайской модели будет составлять около 200 долларов. С уверенностью можно сказать, что устройство будет стоить не дорого, по сравнению с остальными моделями топового уровня.

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Новости технологии, Huawei Mate 10 Pro, Mate 10, Meiigoo, Бюджетные копии, Бюджетные смартфоны, Китайские смартфоны, Смартфоны.
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