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Acer показала самый тонкий ноутбук в мире

Самый тонкий ноутбук от Acer
22:13 Вс, 7 Январь 2018 Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости технологии: Гаджет технологически выполнен в виде трансформера.

Acer представила самый тонкий ноутбук в мире, модель получила название Swift 7.

Наряду с этим компания выпустила и бюджетную версию — ноутбук Spin 3, он получил заводской индекс SP314-51.

Новинки относятся к 2018 модельному году. Ноутбук Swift 7 имеет алюминиевый корпус, он является наиболее тонким продуктом компании. Толщина гаджета не превышает 8,98 мм.

Samsung Notebook 7 Spin получил необычный экран

Вместе с тем инженеры Aser нашли в корпусе место для LTE-модема. Девайс работает на Intel XMM. Отмечено, что в качестве центрального процессора используется Core i7.

Разрешение IPS-экрана размером 14 дюймов составляет 1920 x 1080 пикселей. Дисплей является сенсорным, он покрыт стеклом Gorilla Glass NBT. Максимальный объем оперативной памяти гаджета LPDDR3 составляет 8 Гбайт, емкость SSD с интерфейсом PCIe находится на уровне 256 Гбайт.

В США новинку предложат за 1699 долларов. Бюджетный ноутбук-трансформер Acer Spin 3 является обычным ЛЭП-топом со средними характеристиками, он оценен в 599 долларов.

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Новости технологии, Acer, Swift 7, Ноутбук, Ноутбук Acer, Самый тонкий ноутбук.
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