Компания Acton создала очки, которые снимают и выкладывают видео в соцсети

Также очки могут записывать видео высокой четкости, параллельно передавая материалы в соцсети. Встроенная видеокамера имеет угол обзора в 120 градусов, а чтобы начать фото- или видеосъемку, достаточно нажать на незаметную кнопку в верхней части оправы.

Аккумулятор рассчитан на полтора часа непрерывной записи или 80 часов работы в режиме ожидания. Объем встроенной памяти - 4 гигабайта.

Для пользователей, которые планируют снимать на пляжах или музыкальных фестивалях, солнцезащитные очки создали из пыле- и водонепроницаемых материалов. На данный момент ACE Eyewear доступны по предзаказу за $99. Ожидают, что поставки начнутся в апреле.