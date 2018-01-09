https://telegraf.com.ua/files/2018/01/2-137-640x427-c-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3843028-kompaniya-acton-sozdala-ochki-kotoryie-snimayut-i-vyikladyivayut-video-v-sotsseti.html
Компания Acton создала очки, которые снимают и выкладывают видео в соцсети
Новости технологии: Компания Acton разработала солнцезащитные очки, которые могут снимать 8-мегапиксельные фотографии.
Также очки могут записывать видео высокой четкости, параллельно передавая материалы в соцсети. Встроенная видеокамера имеет угол обзора в 120 градусов, а чтобы начать фото- или видеосъемку, достаточно нажать на незаметную кнопку в верхней части оправы.
Аккумулятор рассчитан на полтора часа непрерывной записи или 80 часов работы в режиме ожидания. Объем встроенной памяти - 4 гигабайта.
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Для пользователей, которые планируют снимать на пляжах или музыкальных фестивалях, солнцезащитные очки создали из пыле- и водонепроницаемых материалов. На данный момент ACE Eyewear доступны по предзаказу за $99. Ожидают, что поставки начнутся в апреле.
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