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Представлена самая маленькая в мире флешка на один терабайт

флешка на один терабайт
22:56 Вт, 9 Январь 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Флешка оборудована разъемом USB-C, который позволяет передавать данные не только на компьютер, но и на смартфон.

Американская компания SanDisk, которая специализируется на производстве карт памяти, представила на технологической выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе самый маленький в мире флеш-накопитель на 1 терабайт. Такая маленькая флешка оборудована разъемом USB-C, который позволяет передавать данные не только на компьютер, но и на смартфон.

При этом SanDisk отметила, что новинка – всего лишь рабочий прототип. Никаких сроков запуска массового производства в компании не назвали. Также не сообщается точной цены флешки. Полноценные внешние жесткие диски на 1 ТБ с разъемом USB-C сейчас стоят около 350 долларов.

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Новости технологии, Альманах 2018, Гаджет, самая маленькая флешка, Терабайт, Устройство, флешка на один терабайт.
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