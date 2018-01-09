Представлена самая маленькая в мире флешка на один терабайт

Американская компания SanDisk, которая специализируется на производстве карт памяти, представила на технологической выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе самый маленький в мире флеш-накопитель на 1 терабайт. Такая маленькая флешка оборудована разъемом USB-C, который позволяет передавать данные не только на компьютер, но и на смартфон.

При этом SanDisk отметила, что новинка – всего лишь рабочий прототип. Никаких сроков запуска массового производства в компании не назвали. Также не сообщается точной цены флешки. Полноценные внешние жесткие диски на 1 ТБ с разъемом USB-C сейчас стоят около 350 долларов.