https://telegraf.com.ua/files/2018/01/55_main_new.1515509953-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3844314-predstavlena-samaya-malenkaya-v-mire-fleshka-na-odin-terabayt.html
Представлена самая маленькая в мире флешка на один терабайт
22:56 Вт, 9 Январь 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости технологии: Флешка оборудована разъемом USB-C, который позволяет передавать данные не только на компьютер, но и на смартфон.
Американская компания SanDisk, которая специализируется на производстве карт памяти, представила на технологической выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе самый маленький в мире флеш-накопитель на 1 терабайт. Такая маленькая флешка оборудована разъемом USB-C, который позволяет передавать данные не только на компьютер, но и на смартфон.
При этом SanDisk отметила, что новинка – всего лишь рабочий прототип. Никаких сроков запуска массового производства в компании не назвали. Также не сообщается точной цены флешки. Полноценные внешние жесткие диски на 1 ТБ с разъемом USB-C сейчас стоят около 350 долларов.
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