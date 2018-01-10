Квантовая телепортация возможна: главные принципы (Видео)

В 2017 году впервые была осуществлена квантовая телепортация между космосом и Землей на расстояние более 1,2 тысячи километров. Однако не стоит преждевременно радоваться – хотя это большое достижение для науки, на самом деле телепортировали не настоящий объект, а всего лишь информацию.

Китайские ученые отправляли фотоны с поверхности Земли на спутник, который находится на орбите, а затем экспериментировали с ними, используя квантовую запутанность.

Но что на самом деле представляет из себя это явление? Какое практическое применение есть у квантовой телепортации?

Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев новое переведенное видео, в котором мы расскажем о том, что такое квантовая телепортация, как она работает и что позволит создавать в будущем.

Эйнштейн называл квантовую запутанность «жутким дальнодействием», потому что это явление, при котором состояния нескольких частиц могут быть связанными, даже если эти частицы разделяет огромное расстояние.