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Компания Apple хочет выпустить новый шлем VR

Apple
11:41 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Apple всерьез займется технологиями дополненной реальности.

Эксперты по виртуальным очкам сообщают, что американский бренд Apple ищет себе партнёров для создания новых разработок. Согласно предоставленной VladTime информации, разработчики Apple встретились с представителями крупных компаний, чтобы заключить договора о создании потенциально нового шлема VR. Компания заинтересована в создании технологий дополненной реальности, но сотрудничать со всеми подряд не намерена. Предполагается, что контракт мог быть заключен с корпорацией Google или Samsung.

Оба бренда являются главными конкурентами для Apple. Аналитики утверждают, что «яблочной» корпорации не удастся ворваться в лидеры по производству VR-очков. Дело в том, что все технологии будут взяты у других разработчиков, которые в свою очередь намерены реализовывать технологию в своих гаджетах.

Сейчас в App Store есть свыше десятка приложений, которые предназначены для использования с технологией дополненной реальности, но Apple на данный момент не анонсировала выход таких девайсов.

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Все по теме:

Новости технологии, Apple, ВР, Дополнительная реальность, Новинки от Apple, Новый шлем VR, Шлем VR.
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