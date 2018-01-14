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Эксперты выпустили робота для программистов

Робот
11:21 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Американцы выпустили робота для программистов за $1500.

Производитель игрушек Sphero в прошлом году сформировал новую компанию, которая занялась разработкой продвинутых роботов для домашнего использования.

На днях Misty Robotics представила свое детище — Misty I Developer Edition, которое ориентировано на программистов. Его позиционируют как доступного программируемого продвинутого робота для личного использования.

Обойдется Misty I в $1500, что делает его не слишком доступным. Однако он не является очередным роботом-игрушкой, как, например, робошарик Sphero из «Звездных войн».

Сканер во лбу робота позволяет создавать карты помещений, где он находится, реализованы алгоритмы распознавания объектов и лиц, набор чувствительных микрофонов, сенсоры препятствий. Кроме того, на борту Misty I несет два независимых процессора Snapdragon, монитор вместо лица позволяет проводить некоторые операции «не отходя от кассы», в корпус робота встроены интерфейсы для подключения сторонних устройств.

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Все по теме:

Новости технологии, Misty Robotics, Sphero, Программисты, Продвинутые роботы, Производитель игрушек Sphero.
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