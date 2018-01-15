Glock готовит новый пистолет на базе конкурсной модели для армии США (Видео)
Новости технологии: Ранее в компании Glock официально заявили, что не будут выпускать для гражданского рынка свою модель MHS19, которую готовили для конкурса Минобороны США.
Как стало известно, компания представит на выставке Shot Show 2018 новый пистолет под названием Glock 19X, разработанный на основе конкурсной модели.
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"G19X был разработан для военных и представляет собой практичный пистолет для ежедневного ношения, который будет исправно работать, независимо от внешних факторов", – рассказал Джош Дорси, вице-президент компании Glock.
Пистолет G19X полностью соответствует конкурсной модели MHS19, кроме одной детали – в новинке нет флажкового предохранителя.
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Модель представляет собой "гибрид" пистолетов G19 и G17 пятого поколения. G19X имеет полноразмерную рукоять от G17 и компактную верхнюю часть от G19. Новый пистолет предложат под патрон 9×19 мм, в цвете "Койот" и в комплектации с тремя магазинами на 17 патронов.
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Стоимость и сроки начала продаж Glock 19X будут объявлены на официальной презентации, которая состоится на оружейной выставке Shot Show 2018.
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Ранее сообщалось, что модель MHS19 разрабатывалась для американской армии в качестве замены пистолета Beretta M9 в рамках тендера XM17 Modular Handgun System, однако проиграла конкурс пистолету SIG Sauer P320.