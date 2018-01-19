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Motorola выпустит новый смартфон с экраном, как у iPhone X

Motorola
22:46 Пт, 19 Январь 2018 Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Разработка ведется сразу трех новых линеек гаджетов, из которых наибольшее значение придается модели G6.

В этом году компания Lenovo планирует разработать несколько версий смартфона Motorola с поддержкой 5G и дисплеем, который будет напоминать iPhone.

Руководство компании сообщило, что разработка ведется сразу трех новых линеек гаджетов, из которых наибольшее значение придается модели G6. Новые устройства будут оснащены дисплеем с диагональю 5,7 дюйма и соотношением сторон 18/9. Чип Snapdragon 450 от Qualcomm, а также три гигабайта оперативной памяти будут отвечать за функционирование устройства.

Необходимо отметить, что модель Motorola G6 Play будет оснащена 4-мя гигабайтами ОЗУ, а стоимость его будет составлять около 13 500 рублей. Версия Motorola G6 Play получит 5,63-дюймовую диагональ экрана, а также процессор Snapdragon 630. Помимо этого, ее оснастят оперативной памятью в объеме от 4 до 6 Гб, что будет зависеть от модификации аппарата.

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Новости технологии, iPhone X, Motorola, Смартфоны, Смартфоны с поддержкой 5G, Телефоны.
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