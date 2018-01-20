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В Сети появился снимок нового смартфона Xiaomi

Xiaomi
13:04 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Xiaomi Mi 7 станет следующим флагманским смартфоном китайской компании, и на этой неделе его первое реальное фото попало в Сеть.

В китайской сети микроблогов Weibo на днях появилось загадочное фото, на котором, по утверждениям автора, изображен новый флагманский смартфон от компании Xiaomi – Mi7. На снимке показана тыльная часть гаджета, где можно увидеть стеклянную панель, сдвоенную камеру и датчик отпечатка пальца.

По мнению экспертов, новый вид покрытия может говорить о внедрении технологии беспроводной зарядки, а наличие дактилосканера – о появлении безрамочного дисплея. По неподтверждённым данным, флагман получит 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 845, а также минимум 6 Гб ОЗУ. Ожидается, что премьера Xiaomi Mi7пройдёт в феврале-марте в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне. Ориентировочная стоимость девайса – порядка 405 долларов.

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