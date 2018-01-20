В Сети появился снимок нового смартфона Xiaomi

В китайской сети микроблогов Weibo на днях появилось загадочное фото, на котором, по утверждениям автора, изображен новый флагманский смартфон от компании Xiaomi – Mi7. На снимке показана тыльная часть гаджета, где можно увидеть стеклянную панель, сдвоенную камеру и датчик отпечатка пальца.

По мнению экспертов, новый вид покрытия может говорить о внедрении технологии беспроводной зарядки, а наличие дактилосканера – о появлении безрамочного дисплея. По неподтверждённым данным, флагман получит 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 845, а также минимум 6 Гб ОЗУ. Ожидается, что премьера Xiaomi Mi7пройдёт в феврале-марте в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне. Ориентировочная стоимость девайса – порядка 405 долларов.