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Как сохранить заряд батареи на Аndroid

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Аndroid
12:15 Сегодня Телеграф
interesno.cc
Фото: interesno.cc

Новости технологии: У вас быстро садится телефон на операционной системе Android?

Это большая проблема современных телефонов, когда куча разнообразных гаджетов и программ делающих ваш телефон навороченным, влияют негативно на заряд акамулятора. Чем навороченней телефон тем скорей будет садиться батарея, поэтому иногда нужные навороты можно усыпить, или другими словами оптимизировать.

Отключаем ненужное барахло

Это пожалуй самый надежный метод не требующий дополнительных программ. Вам нужно отключить оповещения ваших ненужных программ и некоторых функций телефона. Для начала переходим в Настройки → Приложения → Выбираем программу и снимаем галочку Показать уведомления.

Это выключит дополнительные запросы телефона к интернету (того или иного веб ресурса программы), которые телефон отправляет через определенный интервал времени, чтобы проверить есть ли для вас новые уведомления. А это в свою очередь поможет уменьшить нагрузку на телефон и повлияет на заряд акамулятора. Чем больше программ вы выключите таким методом, тем больше экономия.

Связь и интернет крупнейшие враги батареи, поэтому для этого мы отключим еще одну важную функцию телефона Настройка → Местоположение.

Названы самые опасные приложения для Аndroid

Это геолокация телефона, которая отправляет кучу запросов в тот же интернет, чтобы узнать ваше местонахождение. Однако иногда когда это действительно нужно для GPS навигации, ее нужно включать.

Дополнительные настройки и методы

Само собой на заряд влияет и яркость экрана. Рекомендуем уменьшить яркость экрана на столько, чтобы вы могли прекрасно все видеть и при этом экономить. Это можно сделать здесь Настройка → Экран → Яркость.

Это были основы сохранения электроэнергии вашего девайса. Но есть еще несколько приемов для сохранения. Говорят, что черный фон на главном экране также помогает. И теоретически этому можно верить, так как дополнительные цвета это дополнительные световые пиксели и дополнительный алгоритм построения изображения на экране - тоже какая-та нагрузка. Но здесь мы не можем вам гарантировать полноценной экономии, в этом должны убедиться вы сами.

Еще одни факторы о которых следует помнить:

• отключение WiFi и мобильного интернета когда вы им не пользуетесь;

• включение режима полета при плохой связи (например, когда вы в лесу или горах, а также в других местах, где плохая связь, ваш телефон будет тратить все усилия на то, чтобы наладить и найти сеть)

• виджеты на главном экране также используют много энергии (их следует выключать).

Надеемся вам помогут эти советы!

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Новости технологии, Android, Заряд батареи, Как сохранить заряд батареи на Аndroid.
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