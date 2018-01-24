Новая функция в Instagram: в stories появилась GIF-анимация

Соцсеть Instagram не стоит на месте и развивается, добавляя новые функции для пользователей. Теперь в разделе Stories появились специальные стикеры в формате GIF.

Такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

Сейчас новые анимированные стикеры доступны в последней версии Instagram для iOS и Android.

Для использования нововведения пользователям нужно найти соответствующую вкладку в меню. Для точного подбора нужного стикера можно воспользоваться поиском.

Для получения нововведения нужно обновить приложение Instagram до последней версии.

Instagram так же начал тестировать функцию, которая показывает, когда пользователь был в сети в последний раз. Нововведение будет работать в сообщениях Direct.

Новую функцию назвали Active At. Она будет удобна тем, кто заказывает рекламу через Instagram. Заказчикам рекламы будет видно, когда последний раз пользователь был доступен и насколько часто отвечает на запросы.