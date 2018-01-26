Apple представила свой новый сервис для музыкантов

Сервис Apple Music for Artists анализирует, как слушают и покупают музыку поклонники конкретного исполнителя. Сейчас проходит тестирование этого инструмента, а уже весной сервис станет доступен всем исполнителям, которые размещают свою музыку в iTunes и Apple Music.

На главной странице отражается число прослушиваний и покупок отдельных песен и альбомов. Пользователь может запросить статистику за любой период: начиная с последних 24 часов и заканчивая 2015-м годом, когда заработал Apple Music. Специальная карта мира позволяет артисту выбрать любую из 115 стран, в которой доступны Apple Music или iTunes, и узнать, какие его композиции там наиболее популярны. Кроме того, пользователь может проанализировать отдельные города и посмотреть, сколько прослушиваний и продаж на каждом из локальных рынков. В сервисе будет доступна возможность изучения демографии поклонников: например, сколько раз девушки 16–24 лет из выбранного города прослушали определённую песню артиста.

В дальнейшем Apple также планирует запустить мобильное приложение. В декабре 2017 компания Apple также запустила бесплатный сервис аналитики подкастов, с помощью которого авторы смогут отслеживать данные по уникальным устройствам и метрикам воспроизведения. Система сможет подсчитать общее время прослушивания и покажет, какие выпуски подписчики не дослушивают до конца.