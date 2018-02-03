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Новый летательный аппарат Bell V-280 Valor совершил испытательный полет (Видео)
01:07 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
dailytechinfo.org

Новости технологии: Летательный аппарат Bell V-280 Valor, преемник V-22 Osprey, совершил первый самостоятельный полет.

18 декабря 2017 года, на территории производственного и испытательного центра Amarillo Assembly Center компании Bell Helicopter был проведен первый самостоятельный полет нового летательного аппарата V-280 Valor с поворотными роторами, который является преемником известного V-22 Osprey. Этот полет был проведен спустя два месяца после того, как V-280 Valor впервые оторвался от поверхности земли, будучи ограниченным привязью из металлического троса из соображений безопасности.

 

Отметим, что аппарат V-280 Valor по многим параметрам превосходит своего предшественника, который является разработкой конца 1980-х годов. Новый аппарат был разработан в рамках программы Joint Multi Role Technology Demonstrator (JMR-TD) американского Министерства обороны, а в его создании, помимо компании Bell Helicopter, принимал участие целый ряд других компаний, включая Lockheed Martin, GE, Moog, IAI, TRU Simulation & Training, Astronics, Eaton, GKN Aerospace, Lord, Meggitt и Spirit AeroSystems.

Целью программы JMR-TD являлось создание нового летательного аппарата, который будет легче, проще и дешевле в эксплуатации, нежели V-22 Osprey. Основные цели были достигнуты, благодаря использованию сотовидных углеродных полимерных материалов, которые были использованы в создании элементов конструкции фюзеляжа, крыльев и хвостовой части аппарат. Только за счет этого удалось добиться 30-процентного сокращения веса аппарата, несмотря на наличие усиленного бронирования кабины.

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Новости технологии, Bell V-280 Valor, Вертолет, Техно.
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