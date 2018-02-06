Одиозный руководитель проекта Mars One — предприниматель Бас Лансдорп — подтвердил срок высадки человека на Красной планете.

Идейный вдохновитель и руководитель проекта Mars One, в рамках которого планируют создать поселение на Марсе, называл самые оптимистичные сроки реализации миссии. Согласно ранее озвученным планам, первый корабль с колонистами должен отправиться к Красной планете в 2026 году с высадкой на поверхность Марса в 2027-м соответственно. Сейчас Лансдорп подтвердил ранее названную новую дату: 2032 год. В качестве основной причины задержки названы финансовые трудности. Следующая стадия проекта должна начаться в 2019 году.