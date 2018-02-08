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Moto Z2 Force зарегистрировал рекорд падений экраном вниз без повреждений (Видео)

Moto Z2 Force
15:00 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: 691 раз в течение трех часов упал смартфон Moto Z2 Force с метровой высоты – и остался с неповрежденным экраном!

Рекорд зарегистрировали представители Национального Реестра Рекордов на публичном краш-тесте по случаю старта продаж флагмана Motorola в Украине.

В субботу, 3 февраля, в офлайн-гипермаркете "Розетка" на Петровке образовалась необычная очередь. Около четырехсот киевлян пришли, чтобы испытать на прочность экран нового Moto Force Z2, который в этот день официально начал продаваться в Украине. Каждый желающий мог бросить смартфон экраном вниз с метровой высоты. Завершился краш-тест розыгрышем Moto Z2 Force среди всех участников.

Так компания Motorola доказала, что фирменная технология защиты экрана ShatterShield, которая используется в Moto Z2 Force, – не очередной маркетинговый ход. Благодаря особому креплению матрицы дисплея и трех слоев противоударной защиты 5,5-дюймовый P-OLED-экран остается невредимым даже после падения смартфона на асфальт, бетон или другую поверхность.

Среди посетителей необычного краш-теста были не только разработчики, инженеры, программисты и просто заинтересованные, но и представители Национального Реестра Рекордов. Они и зарегистрировали рекорд – 691 падение с метровой высоты без повреждений. Зато повреждения получила паркетная доска, на которую падал Moto Z2 Force, поэтому представители Motorola не рекомендуют повторять эксперимент дома – это опасно для вашего пола.

Кроме исключительной прочности экрана, флагман Motorola Moto Z2 Force имеет ряд других преимуществ. В частности мощный процессор Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, привлекательный корпус из авиационного алюминия, а также возможность использования модулей Moto Mods: модуль-камеру 360 градусов, проектор или игровую консоль или другие. Moto Z2 Force имеет одну из лучших камер, состоящий из двух 12-мегапиксельных модулей. Накануне смартфон получил обновление до Android 8.0 Oreo.

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Новости технологии, Moto Z2 Force, Видео, Падения без повреждений, Падения экраном, Рекорд.
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