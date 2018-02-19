https://telegraf.com.ua/files/2018/02/Flyme-OS-6-Download-Meizu-Pro-7-2-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3920476-meizu-obyavila-datu-prezentatsii-novoy-os.html
Meizu объявила дату презентации новой ОС
15:53 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости технологии: Компания Meizu опубликовала в социальной сети Weibo таинственный тизер, намекающий на дату анонса новой версии фирменной прошивки Flyme.
Ранее в сеть попал скриншот бета-версии Flyme 7 и список некоторых нововведений.
На тизере изображен календарь, на котором воздушным шариком — логотипом Flyme — отмечено 25-е число. Вероятно, в этот день и состоится презентация новой прошивки. Интересно, что ранее говорилось о 24 февраля.
По имеющимся данным, в Flyme 7 пользователей ждут обновленный интерфейс, система искусственного интеллекта OneMind второго поколения, поддержка виртуальной кнопки mQuick, оптимизация энергопотребления и производительности, функция резервного копирования данных в "облако" и другие изменения.
Также в этот день Meizu может представить "юбилейные" смартфоны 15 и 15 Plus.
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