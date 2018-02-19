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Meizu объявила дату презентации новой ОС

Meizu
15:53 Сегодня Телеграф
www.gogetnews.info
Фото из открытых источников

Новости технологии: Компания Meizu опубликовала в социальной сети Weibo таинственный тизер, намекающий на дату анонса новой версии фирменной прошивки Flyme.

Ранее в сеть попал скриншот бета-версии Flyme 7 и список некоторых нововведений.

На тизере изображен календарь, на котором воздушным шариком — логотипом Flyme — отмечено 25-е число. Вероятно, в этот день и состоится презентация новой прошивки. Интересно, что ранее говорилось о 24 февраля.

По имеющимся данным, в Flyme 7 пользователей ждут обновленный интерфейс, система искусственного интеллекта OneMind второго поколения, поддержка виртуальной кнопки mQuick, оптимизация энергопотребления и производительности, функция резервного копирования данных в "облако" и другие изменения.

Также в этот день Meizu может представить "юбилейные" смартфоны 15 и 15 Plus.

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Новости технологии, Flyme, Meizu, Дата, ОС, Смартфон.
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