Украинский оператор запустил сервис проверки готовности телефонов с 4G

"Vodafone запустил сервис проверки готовности телефонов и SIM-карт до 4G. Клиенты Vodafone могут самостоятельно и бесплатно проверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта технологию 4G", - информирует мобильный оператор.

Это можно сделать с помощью единого USSD-запроса – достаточно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. Оператор в ответ отправит SMS с результатом проверки и информацией, где можно заменить свою старую SIM-карту на USIM.

Массовое покрытие территории Украины 4G-интернетом планируется уже с июля этого года. 22 февраля первый из топ-тройки мобильных операторов Украины, которые выиграли в тендере на ввод 4G, - компания "Киевстар", заявил о начале проверки возможности готовности к 4G.

Больше года назад Vodafone Украина полностью перешел на закупку нового типа карт - USIM, которые позволяют пользоваться услугами не только в GSM и UMTS сетях, но и в сетях 4G - при наличии покрытия, устройства с поддержкой 4G и соответствующих услуг.