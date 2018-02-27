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В Генштабе рассказали об автоматизированной системе управления ВСУ

ВСУ
03:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости технологии: Отдельные элементы автоматизированной системы управления армией уже работают в тестовом режиме

До конца 2018 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будут созданы основные элементы автоматизированной системы управления войсками, сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко.

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"Процесс идет. До конца текущего года уже основные элементы такой системы на различных уровнях, начиная от тактического и заканчивая оперативным, будут созданы. Но сам процесс введения этой системы, я думаю, займет еще несколько лет, как минимум", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что некоторые элементы единой системы в тестовом режиме работают уже сейчас.

"Например, система "Дельта". Уже в тестовом режиме она используется и применяется, в частности, и в зоне АТО непосредственно для управления подразделениями, выполняющими боевые задачи. Есть и другие системы. Есть и система "Крапива", и есть соответствующая система автоматизированного управления противовоздушной обороной", - отметил начальник Генштаба.

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Новости технологии, Delta, АТО, Виктор Муженко, ВСУ, Генштаб, Зона АТО, Крапива, Новости АТО, Технологии, Украина.
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