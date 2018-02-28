Культовая "раскладушка" Motorola может получить вторую жизнь

Такое заявление глава компании сделал во время общения с репортерами на выставке MWC 2018. В ответ на вопрос о возможности возрождения бренда Motorola RAZR топ-менеджер заявил: "С новыми технологиями в части гибких экранов вы увидите больше инноваций в нашем дизайне смартфонов. То, что вы описали, будет разработано очень скоро".

Журналисты попытались уточнить, действительно ли речь идет о возрождении RAZR. В ответ генеральный директор заявил: "Думаю, я уже ответил на этот вопрос".

В прошлом году Ян Юаньцин сказал, что Motorola не должна исключать возврат телефона в ретро-дизайне, но с тех пор об этом не упоминалось. Возможно, на решение о возрождении RAZR мог повлиять выход обновленных Nokia 3310 и недавнего Nokia 8110.

Motorola RAZR V3 — GSM-телефон компании Motorola, флагманская модель производителя в 2004 году. Ключевой особенностью, отличавшей телефон от конкурентов того времени, был дизайн. Телефон имел сверхтонкий профиль, при этом являясь раскладушкой, клавиатуру, изготовленную из металлической пластины и оснащенную электролюминесцентной подсветкой. Небольшая толщина и обилие металла придавали сходство с бритвой, что и отразилось в названии RAZR (от английского razor — бритва).