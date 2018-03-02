В Сети появился обзор "народного дробовика" Украины (Видео)

Youtube-канал Bad Badger опубликовал обзор помпового ружья 12-го калибра CORE LZR-P0001 Folding Grip от турецкой торговой марки CORE, которая продается по акции «Народный дробовик - Чтобы стоял в каждом доме!».

Основная задача этой акции - чтобы наибольшее количество украинцев смогла позволить себе купить оружие.

Во время испытаний было без проблем использовано около 60-ти патронов различных типов и навесок.

По мнению ведущих, «Народный дробовик» хорошо подойдет на роль первого ружья, или как оружие в случае обороны дома.