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В Сети появился обзор "народного дробовика" Украины (Видео)
00:29 Сегодня Телеграф
Фото: zbroya.info
Новости технологии: По мнению ведущих, «Народный дробовик» хорошо подойдет на роль первого ружья, или как оружие в случае обороны дома.
Youtube-канал Bad Badger опубликовал обзор помпового ружья 12-го калибра CORE LZR-P0001 Folding Grip от турецкой торговой марки CORE, которая продается по акции «Народный дробовик - Чтобы стоял в каждом доме!».
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По мнению ведущих, «Народный дробовик» хорошо подойдет на роль первого ружья, или как оружие в случае обороны дома.
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