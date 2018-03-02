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В Сети появился обзор "народного дробовика" Украины (Видео)

Народный дробовик
00:29 Сегодня Телеграф
zbroya.info
Фото: zbroya.info

Новости технологии: По мнению ведущих, «Народный дробовик» хорошо подойдет на роль первого ружья, или как оружие в случае обороны дома.

Youtube-канал Bad Badger опубликовал обзор помпового ружья 12-го калибра CORE LZR-P0001 Folding Grip от турецкой торговой марки CORE, которая продается по акции «Народный дробовик - Чтобы стоял в каждом доме!».

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Основная задача этой акции - чтобы наибольшее количество украинцев смогла позволить себе купить оружие.

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Во время испытаний было без проблем использовано около 60-ти патронов различных типов и навесок.

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По мнению ведущих, «Народный дробовик» хорошо подойдет на роль первого ружья, или как оружие в случае обороны дома.

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Новости технологии, Винтовка, Военная техника, Вооружение, Дробовик, Народный дробовик, Новости технологий, Оружие, Охота, Техно, Техноновости, Характеристики.
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