Мощность Samsung Galaxy S9 испытали в тестах

В Сети были опубликованы итоги тестирования производительности еще неанонсированного флагмана Samsung Galaxy S9. По итогам испытаний, мощность гаджета оказалась ниже, нежели у iPhone Х.

Известно, что производитель комплектует Galaxy S9 двумя чипами - Exynos 9810 и Snapdragon 845. Второй ощутимо уступает в производительности первому. Однако все они оказались слабее, нежели чип iPhone X. При этом показатели в одноядерном тестировании Galaxy S9 оказались ниже, нежели у iPhone 7.

В то же время в тестах с плавающей точкой процессоры южнокорейского гаджета показали себя хорошо.

Сообщается также, что в тестировании на графику из двух процессоров Galaxy S9 лучше себя демонстрирует Snapdragon 845.