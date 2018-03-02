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Мощность Samsung Galaxy S9 испытали в тестах

Samsung Galaxy S9
17:51 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: По утверждениям экспертов, смартфон Samsung Galaxy S9 уступает в производительности iPhone X, а в одноядерном тестировании - даже iPhone 7.

В Сети были опубликованы итоги тестирования производительности еще неанонсированного флагмана Samsung Galaxy S9. По итогам испытаний, мощность гаджета оказалась ниже, нежели у iPhone Х.

Известно, что производитель комплектует Galaxy S9 двумя чипами - Exynos 9810 и Snapdragon 845. Второй ощутимо уступает в производительности первому. Однако все они оказались слабее, нежели чип iPhone X. При этом показатели в одноядерном тестировании Galaxy S9 оказались ниже, нежели у iPhone 7.

В то же время в тестах с плавающей точкой процессоры южнокорейского гаджета показали себя хорошо.

Сообщается также, что в тестировании на графику из двух процессоров Galaxy S9 лучше себя демонстрирует Snapdragon 845.

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Новости технологии, Samsung, Samsung Galaxy S9, Мощность, Смартфон, тесты.
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