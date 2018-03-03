Как выглядят сложные авиапосадки глазами пилотов (Видео)

Посадка — завершающий этап полёта воздушного судна, при котором происходит замедление движения воздушного судна с высоты 25 м над уровнем порога Взлётно-посадочной полосы (ВПП) до полной остановки воздушного судна на ВПП. Размеры взлётно-посадочных полос могут быть весьма различны, от совсем маленьких — 300 метров в длину и 10 метров в ширину, до огромных — 5500 метров в длину и до 105 метров в ширину. Поэтому умение посадить самолет является не таким уж легким делом, особенно если во время полета возникли определенные проблемы. В этой видеоподборке можно будет увидеть, как пилоты самолетов демонстрируют поистине виртуозное мастерство при посадке проблемных летающих машин на землю.