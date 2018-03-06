Google запускает бесплатный сайт для изучения ИИ: разобраться сможет каждый

Google открыл всем желающим доступ к сайту Learn with Google AI. Поисковик позиционирует ресурс как универсальный хаб для всех желающих разобраться в устройстве базовых концепций машинного обучения, работе искусственного интеллекта, а также их применению в реальных задачах. Об этом сообщает Ain.ua.

Это не первая образовательная инициатива компании: ранее в открытом доступе появлялись как продвинутые проекты вроде программной библиотеки TensorFlow, так и простой интерактивный создатель GIF-изображений с ИИ. Отличие «Learn with Google AI» в комплексном подходе: на сайте можно отфильтровать материалы по уровню подготовки (от «Исследователя» до «Любопытного кота»), типу контента и стадии проекта, в котором вы собираетесь применить приобретенные знания.

Также на ресурсе размещен бесплатный 15-часовой курс Machine Learning Crash Course. Ранее он находился в закрытом корпоративном доступе и предназначался для сотрудников Google. Его цель — провести практическое введение в сферу ИИ. Курс состоит из обучающих видео, интерактивных визуализаций и более 40 заданий для выполнения. В описании заявляется, что для прохождения потребуется лишь базовый уровень знаний по алгебре и знакомство с языком программирования Python. В будущем Google обещает опубликовать больше курсов и материалов.