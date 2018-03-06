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В Instagram появится новое обновление

Новая функция Instagram
18:00 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Новая функция позволит людям снимать стилизованные портреты с эффектом боке.

В пакете приложений Android от Instagram (APK) нашли значок портретного затвора для камеры Stories.

Потенциально эта функция позволит людям снимать стилизованные портреты с применением эффекта боке или другими эффектами освещения.

Многие смартфоны, в том числе новые iPhone, включают в себя портретную функцию в своих собственных приложениях камеры. Но пользователи все чаще записывают контент с помощью камер In-app Stories в Instagram и Snapchat, которые предлагают расширенное редактирование и специальные эффекты.

Непонятно, будет ли режим портретной ориентации Instagram только одной настройкой или будет включать больше способов стилизации изображения. Судя по тому, что файл для функции Rewind обозначен в коде прошивки как Reverse, режим "Портрет" может также запускаться под другим именем.

Представители Instagram отказались комментировать данные, полученные из APK-файла. Впрочем, журналисты отмечают, что компания сделала то же самое, когда у нее недавно спросили о функции Giphy GIF. Спустя неделю после запроса эта функция была официально запущена.

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