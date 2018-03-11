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В новых наушниках AirPods 2 будет система шумоподавления и защитой от воды

AirPods 2
22:33 Вс, 11 Март 2018 Телеграф
www.macdigger.ru
Фото: /www.macdigger.ru

Новости технологии: В начале 2019 года выйдет новая версия беспроводных наушников AirPods с шумоподавлением и защитой от попадания воды.

Судя по данным Bloomberg, Apple выпустит две новые модели наушников. Первая выйдет в 2018 году и получит отдельный сопроцессор для функцию"Привет, Siri". Вторая появится в начале 2019 года и станет водонепроницаемой.

Вероятно, AirPods нового поколения будут пропускать меньше внешних шумов именно из-за внедрения влагозащиты. Для ее реализации необходимо установить в устройство заглушки и дополнительное специализированное покрытие. Они и будут препятствовать проникновению посторонних шумов. Так что, скорее всего, так называемая система шумоподавления – это неизбежное и приятное дополнение к защите от воды.

Также специалисты Barclays уверены, что спрос на фирменные наушники Apple будет расти и до конца 2018 года Apple продаст около 30 миллионов AirPods.

Оригинальные AirPods поступили в продажу в конце 2016 года. С тех пор они продаются в огромном количестве, а другие компания все еще не смогли представить достойного конкурентна.

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Новости технологии, AirPods, AirPods 2, Apple, Наушники AirPods 2, Наушники Apple.
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