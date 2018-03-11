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Huawei представила новый бюджетный смартфон Y9

Huawei Y9
23:01 Вс, 11 Март 2018 Телеграф
gagadget.com
Фото: gagadget.com

Новости технологии: В Таиланде компания Huawei официально представила свой новый бюджетный смартфон с четырьмя камерами - Y9.

По внешнему виду телефон напоминает Huawei Mate 10 Lite и Honor 9 Lite, хотя и является бюджетным аппаратом.

Y9 получил 5,93-дюймовый IPS дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160×1080 пикселей. Работает устройство на процессоре Kirin 659, в наличии также 3 ГБ оперативной памяти и хранилище на 32 ГБ, но объем памяти можно увеличить до 256 ГБ с помощью карты памяти microSD.

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И основная, и фронтальная камеры и смартфона двойные. Основная - на 2 и 13 Мп (но вспомогательный датчик служит только для получения информации о глубине фото), фронтальная - на 16+2 Мп.

На задней панели расположен сканер отпечатка пальцев. К слову, корпус выполнен из металла, поэтому смартфон весит 170 г.

Кроме того, устройство может похвастаться аккумулятором емкостью 4000 мАч. Работает Y9 под управлением Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0.

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Цена и дата старта продаж новой модели Huawei пока неизвестны, но ожидается, что она будет стоить около 200 евро.

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Новости технологии, Huawei, Huawei Mate 10 Lite, Huawei Y9, Новые смартфоны, Таиланд.
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