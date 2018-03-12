Будущее рядом: Google представила самый мощный квантовый процессор в мире

На встрече американского Физического общества, которая проходила недавно в Лос-Анджелесе, представители лаборатории Quantum AI lab компании Google представили Bristlecone, свой новый квантовый процессор. На сегодняшний день процессор Bristlecone является самым мощным квантовым процессором, ведь на его кристалле расположено целых 72 квантовых бита, кубита.

"Целью создания этой системы на базе сверхпроводящих кубитов является создание испытательного стенда, на котором будут тестироваться технологии масштабирования и технологии снижения показателей системных ошибок" - рассказывает Джулиан Келли (Julian Kelly), ведущий исследователь лаборатории Quantum AI lab, - "Помимо этого, мы будем использовать новый процессор в квантовом моделировании, оптимизации, технологиях машинного обучения и в других задачах практического плана".

Одна из главных проблем, которая стоит перед разработчиками квантовых вычислительных систем, является борьба с ошибками, которые непременно возникают при работе любой квантовой системы. Это является следствием того, что все существующие варианты исполнения кубитов еще не настолько стабильны и любой внешний шум, тепловой или электромагнитный, может вызвать ошибку.

Установка процессора Bristlecone

Однако, предыдущая 9-кубитная система "продемонстрировала крайне низкий показатель системных ошибок для операций считывания квантовых данных (1 процент), при этом, показатель ошибок составил около 0.1 процента в расчете на единственный кубит и, что наиболее важно, 0.6 процента для системы из двух связанных кубитов". И новый 72-кубитный процессор Bristlecone должен унаследовать все положительные преимущества своего 9-кубитного "предка".

"Мы настроены достаточно оптимистично. Тем не менее, мы еще не уверены, сможем ли мы продемонстрировать уровень квантового превосходства при помощи процессора Bristlecone. Однако чувство, что мы уже можем строить системы такого масштаба, вселяет в нас уверенность в том, что все получится в самом ближайшем времени" - рассказывает Джулиан Келли.

А на втором из приведенных здесь снимков можно увидеть Мариссу Джустину (Marissa Giustina), сотрудницу лаборатории Google Quantum AI lab, которая занимается установкой процессора Bristlecone на специальный испытательный стенд.