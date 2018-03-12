Летом Apple представит 13-дюймовый MacBook

Компания Apple планирует в июне представить новый 13-дюймовый MacBook.

Отмечается, что новый ноутбук будет стоить 999 долларов, что дешевле уже существующего 12-дюймового MacBook, цена которого составляет 1299 долларов.

Новинка получит экран Retina, разрешением 2560×1600 с плотностью 226 PPI.

Массовое производство нового MacBook начнется в мае, а сам продукт будет представлен на WWDC 2018.

Как отмечает портал, в отчете явно упоминается 13-дюймовый MacBook, а не MacBook Air, хотя на прошлой неделе аналитики компании KGI сообщили, что в этом году Apple сделает более дешевый 13-дюймовый MacBook Air. Тем не менее, возможно, что оба аналитика в конечном счете говорят об одном и том же продукте.

В конце декабря Apple выпустила официальное обращение к пользователям, в котором извинилась за то, что намеренно замедляла работу старых iPhone для продления их работы.