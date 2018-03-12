У всех случались ситуации, когда мы удаляли не то, что нужно.

Наверняка с вами случалась ситуация, когда вы по ошибке удаляли со смартфона или планшета ценные файлы, а затем жалели об этом и хотели бы их восстановить. В некоторых случаях файлы пропадают сами — например, при сбросе настроек устройства к заводским, из-за ошибок в приложениях и операционной системе или от вредоносной активности вирусов. Ничто не исчезает бесследно, удалённые файлы можно восстановить файлы — для этого потребуется бесплатная утилита EaseUS MobiSaver и доступ к компьютеру на базе Windows. Инструкция по восстановлению файлов: Скачайте и установите на компьютер EaseUS MobiSaver. Запустите эту программу.