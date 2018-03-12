Toshiba представили уникальные смарт-очки

Компания Toshiba презентовала смарт-очки со встроенным дисплеем 640 на 360 пикселей и миникомпьютер DynaEdge с Windows 10 Pro, который является "мозгами" новинки.

Технически гарнитура похожа на Google Glass. Ее тоже можно надевать поверх обычных или защитных очков. Кроме дисплея AR100, видимый размер которого соответствует 5-дюймовому экрану на расстоянии в 40 см, в устройстве есть камера на 5 МП со вспышкой двумя микрофонами с шумоподавлением, наушником, GPS и акселерометром.

Система получила специализированный интерфейс, который позволяет легкую навигацию по документам и функциям.

Очки подключаются к миникомпьютеру с помощью USB-кабеля. Время его автономной работы блока достигает 4 часов. При этом система не является устройством дополненной реальности вроде Microsoft HoloLens. Экран отображает данные в поле зрения, но не накладывает их на реальный мир.

Новинка оценивается в $1899 (с процессором Core M) и позиционируется как профессиональное решение для работы на стройке, производстве или в других подобных местах, потому здесь проводное подключение и довольно прочный корпус, который может выдержать значительное усилие.

Журналист Engadget пишет, что он легко смог открыть PDF-документ и изменить масштаб с помощью сенсорной панели. А вот управление аппаратными кнопками оказалось не слишком удобным. Он заявил, что камера достаточно чётко передает изображение, чтобы "другие могли увидеть то, что видите вы".