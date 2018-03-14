Китайская корпорация Alibaba запускает собственный квантовый компьютер

Недавно известная китайская компания Alibaba открыла доступ к 11-кубитовому квантовому компьютеру, реализованному в виде облачного сервиса. Здесь следует отметить, что подобный сервис имеет в своем распоряжении и компания IBM, только количество кубитов квантового компьютера в последнем случае составляет 20. Пользователи облачного "квантового" сервиса Alibaba Cloud могут получить доступ, запустить собственноручно написанные или написанные под заказ алгоритмы на квантовом процессоре и загрузить результаты проведенных вычислений.

Новая вычислительная система построена на базе инновационной квантовой технологии, разработанной совместными усилиями специалистов CAS и Alibaba Cloud. Особенности этой системы позволят пользователям не только произвести загрузку и выполнение алгоритмов, пользователи смогут узнать достаточно много другой полезной информации, включая особенности выполнения их алгоритмов, степень загрузки квантового процессора и многое другое.

"Вводя в эксплуатацию квантовую облачную систему, мы даем возможность множеству групп из различных учреждений экспериментировать с квантовыми вычислениями на основе реальной системы" - рассказывает доктор Ши Яойун (Dr. Shi Yaoyun), научный руководитель группы Alibaba Cloud, - "Ведь выполнение алгоритмов на реальной системе в корне отличается от их же выполнения на любом симуляторе, каким бы качественным не был этот симулятор. Используя квантовую систему, исследователи приобретут необходимый им опыт, а мы получим обратную связь, которая позволит нам улучшить используемые технологии и сделать следующий шаг в развитии системы".

Отметим, что CAS и Alibaba Cloud являются ведущими организациями в Азии в области квантовых вычислительных технологий. В июле 2015 года их усилиями была создана первая азиатская квантовая лаборатория, в которой была создана первая квантовая система. Чуть позже усилиями этих же специалистов были достигнуты существенные успехи в создании облачного квантового криптографического сервиса. А в мае 2017 года специалисты лаборатории CAS-Alibaba Quantum Computing Laboratory принимали участие в создании первого в мире фотонного квантового компьютера.