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Google выпустил новый дудл в честь Дня числа Пи

Google Doodle
04:54 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Google

Новости технологии: День числа Пи основал в 1987 году физик Ларри Шоу.

Google выпустил дудл к Дню числа Пи. Это неофициальный праздник, который празднуют математики 14 марта. 

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В этот день принято провозглашать хвалебные тосты за число пи, решать математические задачи и уравнения. Но самая главная традиция - испечь ПИ-рог.

В честь этого Google предлагает рецепт яблочного пирога от известного шеф-кондитера и основателя знаменитой пекарни пончиков Cronut Доминика Анселя. Он раскрывает секреты вкусной начинки для пирога и как приготовить соленую карамель. Также принято из карамели, шоколада или варенья нарисовать на пироге первые цифры числа пи.

В этот же день родился известный физик-теоретик Альберт Эйнштейн.

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Новости технологии, Google, Google Doodle, Альберт Эйнштейн, Дудл, Пи, Число Пи.
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