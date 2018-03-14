Google выпустил новый дудл в честь Дня числа Пи

Google выпустил дудл к Дню числа Пи. Это неофициальный праздник, который празднуют математики 14 марта.

В этот день принято провозглашать хвалебные тосты за число пи, решать математические задачи и уравнения. Но самая главная традиция - испечь ПИ-рог.

В честь этого Google предлагает рецепт яблочного пирога от известного шеф-кондитера и основателя знаменитой пекарни пончиков Cronut Доминика Анселя. Он раскрывает секреты вкусной начинки для пирога и как приготовить соленую карамель. Также принято из карамели, шоколада или варенья нарисовать на пироге первые цифры числа пи.

В этот же день родился известный физик-теоретик Альберт Эйнштейн.