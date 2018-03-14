Fitbit выпустили новые часы: Versa превзойдет своих предшественников

Компания Fitbit сегодня представила новую модель умных часов Versa, которые должны прийти на смену Ionic, Blaze и другим моделям.

Новинка стоит $200, что на $100 меньше флагманских Ionic. При это новая версия кое в чем превосходит старшую версию. Как сообщается, Versa — самые легкие металлические умные часы.

Кроме этого, есть функция, которая позволяет отслеживать менструальный цикл у женщин. Устройство выступает в роли дневника и календаря цикла.

По сути не отличается от Ionic, Blaze и других моделей Fitbit. Дизайн же похож на Pebble. Новинка появится уже в апреле и будет представлена в разных цветах и с разными ремешками.