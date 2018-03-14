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Fitbit выпустили новые часы: Versa превзойдет своих предшественников
07:55 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости технологии: Новинка компании лучше прежних версий по всем характеристикам.
Компания Fitbit сегодня представила новую модель умных часов Versa, которые должны прийти на смену Ionic, Blaze и другим моделям.
Новинка стоит $200, что на $100 меньше флагманских Ionic. При это новая версия кое в чем превосходит старшую версию. Как сообщается, Versa — самые легкие металлические умные часы.
Кроме этого, есть функция, которая позволяет отслеживать менструальный цикл у женщин. Устройство выступает в роли дневника и календаря цикла.
По сути не отличается от Ionic, Blaze и других моделей Fitbit. Дизайн же похож на Pebble. Новинка появится уже в апреле и будет представлена в разных цветах и с разными ремешками.
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