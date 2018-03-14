YouTube начнет добавлять к конспирологическим видео ссылки на "Википедию"

Видехостинг YouTube намерен добавлять к видео, которые продвигают конспирологические теории, ссылки на "Википедию" или другие "содержащие достоверную информацию ресурсы". Об этом объявила на конференции South by Southwest (SXSW) в Остине, штат Техас, глава видеосервиса Сьюзен Войжитски.

На такой шаг видеохостинг решился после того, как подвергся критике за то, что в списке рекомендаций и автоматическом списке воспроизведения начали появляться видео, продвигающие теорию заговора, и другой подобный контент.

С помощью ссылок на "Википедию" и другие ресурсы, на которых, предположительно, содержится достоверная информация о событии, YouTube намерен бороться с дезинформацией. По словам Войжитски, ссылки будут сопровождать только самые резонансные конспирологические видео, например, о высадке американцев на Луну.

Вместе с тем, отмечается, что статьи в "Википедии" редактируются множеством авторов, поэтому никто не может гарантировать достоверности размещаемой на ресурсе информации.