Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада одобрила увольнение Гонтаревой, ее должность занял Смолий Рада одобрила увольнение Гонтаревой, ее должность занял Смолий
Новости: В Украине растет безработица В Украине растет безработица
Новости: Биатлон. Джима завоевала "бронзу" в женском спринте Холменколлена Биатлон. Джима завоевала "бронзу" в женском спринте Холменколлена
Новости: Илон Маск создаст собственное межгалактическое медиа Илон Маск создаст собственное межгалактическое медиа
X

Ученые научились эффективно и безопасно перерабатывать пластиковые отходы

Переработка пластиковых отходов
14:09 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости технологии: Команда исследователей из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне разработала эффективный и экологически безвредный механизм переработки полимеров.

Отходы, которые остаются после эксплуатации холодильников, телевизоров, компьютеров, мобильных телефонов и игровых приставок, становятся тяжким бременем для перерабатывающей промышленности. В то время как стеклянные и металлические элементы этих устройств можно без труда пустить во вторичное производство, пластиковые детали скапливаются в центрах по переработке мусора.

"Бутылки из под воды или молока могут быть легко превращены в такую же тару, так как они изготавливаются из простых полимеров, − говорит один из авторов статьи, опубликованной в журнале ACS Sustainable Chemistry and Engineering, Б. К. Шарма (B.K. Sharma). – А такие изделия, как, например, чехлы для мобильных телефонов, имеют более сложный состав, и из-за того, что до сих пор не существует безопасных способов их утилизации, они сжигаются или отправляются на свалки".

"Процесс растворения промышленных полимеров не отличается от процесса производства твердых конфет, − говорит соавтор работы, инженер Шрирам Чандрасекаран (Sriraam Chandrasekaran). – Вы растворяете кристаллы сахара в воде, позволяя жидкости ими насыщаться, а затем ее испаряете, и конфета становится твердой. В нашей лаборатории вместо сахара используется пластик, а вместо воды – сильный растворитель".

Самым сильным химикатом для растворения синтетических элементов сегодня считается вещество DCM, которое при комнатной температуре выпускает в воздух карциногены.

Ученые же применили растворитель NMP, который выделяет пары только при нагревании до 180 градусов Цельсия, что выше температуры, необходимой для расщепления полимеров. Более того, этот метод позволяет конденсировать растворитель для повторного использования снова и снова, и это делает переработку смешанных пластиковых отходов не только простой, но и экологически безопасной. А остатки полимеров можно будет преобразовать в недорогое топливос помощью термохимического процесса, называемого "пиролизом".

Таким образом, американские специалисты стали первыми, кто продемонстрировал нетоксичный, безвредный и эффективный химический растворитель для извлечения отдельных полимеров из сложных смесей. Они протестировали свою технологию в масштабах лаборатории, но в скором времени планируют пустить полученные способом испарения полимеры в промышленное производство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Исследователи, Отходы, Переработка, Пластиковые отходы, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Китайская корпорация Alibaba запускает собственный квантовый компьютер Google выпустил новый дудл в честь Дня числа Пи "Калашников" провел испытания боевых роботов "Соратник" и "Нахлебник" (Видео)

Последние новости

Полиция ищет мину в киевском ТРЦ Правительство готовит масштабный план проверки дорог Дух захватывает: снимки необычного поселка Мескальтитан (Фото)
Сегодня читают
01 Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов
02 Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео)
03 Маркевич - о вылете "Шахтера" из Лиги чемпионов
04 "Не надо с ним бороться": Шовковский - о поведении Гармаша
05 В Сети опубликовали видео черного НЛО на фоне Луны
Новости сегодня
15:03 НЕАНГЕЛЫ презентовали новую песню SlavaVictoria (Видео)
14:57 Столтенберг: Поведение России угрожает НАТО
14:52 Судно с украинскими моряками задержано в Нигерии
14:52 Во Львовской области из-за отравления тортом госпитализированы 7 человек
14:49 Модный дом Versace отказывается от использования натурального меха
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее потепление Когда в Украину придет весеннее потепление
Новости: Депутаты дали согласие на задержание и арест Бакулина Дело о "вышках Бойко": Рада дала согласие на арест Бакулина
Новости: Верховная Рада исключила нардепа Савченко из комитета по нацбезопасности Савченко исключили из комитета нацбезопасности
Новости: Пасха в 2018 в году: какого числа празднуем Воскресение Христово Пасха в 2018 в году: какого числа празднуем Воскресение Христово
Добавить комментарий
0