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Xiaomi выпустила свою версию "криптокотят"

Xiaomi
22:44 Чт, 15 Март 2018 Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Опробовать игру могут только пользователи, имеющие аккаунт Xiaomi.

Один из крупнейших китайских производителей мобильных устройств компания Xiaomi создала собственный аналог веб-игры «криптокотята», основаной на технологии блокчейна, но только про кроликов. В CryptoBunnies, как и в оригинале, нужно выращивать редкие виды животных и скрещивать уже имеющихся.

Опробовать игру могут только пользователи, имеющие аккаунт Xiaomi. Игра имеет встроенный дефицит в системе блокчейн и хранит все транзакции для каждой операции. Как сообщает издание, пока не известно использует ли игра публичный или приватный блокчейн.

Изначально Xiaomi планирует ежедневно с 11:00 по пекинскому времени выпускать ограниченное количество цифровых питомцев, однако какое именно количество не уточняется. Первая партия кроликов была разобрана в течение часа после запуска сервиса. Компания отмечает, что в игре строго запрещены сбор средств и торговля виртуальными питомцами за криптовалюту. Связано это с запретом в Китае на первичные предложения монет и торговлю цифровой валютой.

В 2018 году некоторые криптовалюты сильно уменьшились в стоимости. Одна из самых "хайповых" - оригинальная криптовалюта биткоин - с рекордных 20 000 долларов просел ниже 9 000 долларов, тем самым ударив по инвесторам, которые зашли на этот рынок по значительно более высокой цене.

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Новости технологии, CryptoBunnies, Xiaomi, Аккаунт, Игра, криптокотята, Пользователи.
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