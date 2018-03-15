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Xiaomi готовит к выходу игровой ноутбук

Xiaomi
21:59 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Новая модель ноутбука Mi Notebook Air прошла сертификацию 3C в Китае 7 марта.

Создателем ноутбука значится компания Tianmi limited, дочерняя компания Xiaomi. Спецификации новинки касаются только зарядного устройства с индексом ADC180TM. При максимальных выходных параметрах 19.5В/9.23А мощность составляет целых 179 Вт, что означает наличие мощного игрового железа. В текущем Xiaomi Mi Notebook Pro поставляется 65-Вт блок. Однако в настоящее время подробные спецификации ноутбука Xiaomi остаются загадкой.

Аналогичный блок питания на 179 Вт используется, к примеру, в игровом ультрабуке MSI GS73VR 7RG с четырехъядерным Intel Core i7-7700HQ и дискретной графикой NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q.

Xiaomi впервые анонсировала Mi Notebook Air в августе 2016 года в Китае. Модель, производителем которой уже тогда значился бренд Tianmi limited, стала настоящим конкурентом Apple iPad Air с гладким дизайном. Ожидается, что новое поколение Mi Notebook Air будет представлено в середине 2018 года.

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Новости технологии, Mi Notebook Air, Tianmi limited, Xiaomi, Игровой ноутбук, Компания, Ноутбук.
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