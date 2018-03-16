5 самолетов президентов разных стран, на которых они передвигаются по всему миру.

Каждый мальчишка, да и девчонка, в детстве мечтал иметь свой личный самолет, с пилотами, мягкими игрушками, неограниченными сладостями и безлимитными полетами. Да что ребенок, наверно и взрослые бы от такого не отказались. У этих людей мечта однозначно стала реальностью. Мы покажем вам 5 самолетов президентов и экс-президентов разных стран, на которых они передвигаются по всему миру. Там вы встретите и тренажерные залы, и роскошные спальни, в общем целый дом в небе.