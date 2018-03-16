Наваха - история происхождения одного из самых известных боевых ножей

Истории известно множество завоевательных войн, в результате которых год за годом формировалась школа испанского фехтования, оставившая после себя труды великих маэстро, такие как «Книга о величии меча» Пачеко де Нарваэса, «Философия оружия» Иеронимо де Карранзы, «Академии меча» Жерара Тибо и др.

Однако наряду с длинным клинковым оружием в Испании широко было распространено оружие с коротким клинком (ножи, кинжалы, стилеты). В этой статье речь пойдет об одном из самых известных боевых ножей Испании – навахе. На сегодняшний день наваха является неотъемлемой частью испанского наследия.

При изучении истории этого ножа большая часть источников указывает на то, что наваха имеет испанское происхождение. Но так ли это на самом деле?

Здесь следует обратить внимание на внешний вид навахи. Она состоит из двух частей – рукояти, которая сделана по образу рога быка, и лезвия, повторяющего форму медвежьего когтя. В таком случае возникает другой вопрос: а разве медведи водятся в Испании? Ответ очевиден: их там нет. Однако именно такое сочетание зверей мы можем увидеть, обратившись к Пантеону славянских богов, а именно к богу Велесу. По левую руку Велеса стоит бык, а по правую руку – медведь. Более того, как известно, Велес был не только богом хорошей жизни и успеха, но также и жерновами, способными перемолоть любого человека. Согласно древним сказаниям, Велес сумел в равной степени познать силы Света и силы Тьмы.

Если Наваха символизирует слияние медведя и быка, то становится очевидным, что этот нож имеет гораздо более древнюю историю, уходящую корнями на Север во времена викингов. Именно норманнские воины первыми стали использовать наваху в абордажном бою, работая в паре с длинным мечом. Кроме того, изначально наваха как боевое оружие не была раскладной. В раскладном виде она появилась уже в Испании во времена Карла V и его завоевательных войн.

Складывать наваху начали с появлением необходимости ее прятать, для удобства. Безусловно, такой вариант ношения мог пригодиться в первую очередь представителям криминала. Однако нож этот достаточно дорогой, и он не был предназначен для массового производства и ношения. Наличие навахи говорило об определенном статусе. Мы могли бы сказать, что это некий культовый, авторитетный нож, предназначенный для выяснения отношений между статусными представителями криминала. Кроме того, учитывая специфическую форму лезвия с загнутым концом, фехтование навахой также требует особого подхода и умения. Например, бьющие удары необходимо наносить под углом, а не прямым выпадом. Режущая поверхность также имеет свои особенности, и удары наносятся концом лезвия. Кроме того, большое значение имеет хват ножа, от чего будет меняться подход в технике нанесения ударов.

На сегодняшний день на территории СНГ практически никто не занимается фехтованием навахой и не обучает этому искусству, несмотря на то, что сама наваха является достаточно известной разновидностью оружия в мире. Однако в начале 2018 года в Украине прошел культурно-исторический семинар, посвященный испанской технике фехтования клинковым оружием. Семинар был проведен в Школе испанского фехтования «Destreza Achinech», которая по праву называется хранительницей древних рыцарских традиций.

В ходе семинара была передана техника работы с канарским ножом, каменным ножом и навахой в рамках третьего уровня подготовки в работе клинковым оружием. Технику работы передал ученый, кандидат психологических наук, руководитель НИИ «Исследования мировых воинских традиций и криминалистических исследований применения оружия», профессор Дестрезы, Олег Викторович Мальцев. По словам Олега Мальцева, фехтование ножом намного сложнее фехтования шпагой, мечом или саблей. При работе с длинным клинком вам может быть достаточно сделать небольшой шаг, чтобы достать до противника. Что же касается фехтования ножом, то здесь ноги играют одну из главных ролей. Они как бы переносят человека, изменяя его положение и уводя с линии атаки. Именно это воспитывает в человеке координацию, ум и умение быстро мыслить в экстремальных ситуациях.

«Скорости в фехтовании намного быстрее, чем в жизни. Когда человек учится принимать решения и действовать в таком ритме, то в жизни при более медленных скоростях он будет думать гораздо быстрее. Фехтование – это отличный инструмент воспитания ума и повышения скорости мышления. В итоге все навыки, полученные при фехтовании, интегрируются в жизнь, что делает человека чрезвычайно эффективным».