Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина направила официальные обращения в ООН о незаконных выборах в Крыму Украина направила официальные обращения в ООН о незаконных выборах в Крыму
Новости: Посольство РФ обвинило МИД Украины в нарушении норм международного права РФ обвинила Украину в нарушении норм международного права
Новости: Сборную Англии могут не допустить к отбору ЧМ-2022 Сборную Англии могут не допустить к отбору ЧМ-2022
Новости: Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника
X

Google выпустил дудл ко Дню святого Патрика
07:42 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот

Новости технологии: Сегодня, 17 марта, Google выпустил красочный дудл в честь Дня святого Патрика.

День святого Патрика (анг. St'Patricks Day) – это праздник в честь ирландского покровителя, святого Патрика. День Святого Патрика является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В других странах мира его отмечают неофициально - в том числе и в Украине. 

Именно 17 марта (30 марта в православной традиции) чтили память крестителя и святого покровителя Ирландии. Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, однако уже давно является праздником культурного наследия страны во всем мире. Торжества в День Святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников.

Над дудлом работал ирландский художник Росс Стюарт, который отмечает богатую историю и наследие своей родины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Google, Google Doodle, St. Patrick's Day 2018, Гугл дудл, День святого Патрика, День святого Патрика 2018, Дудл.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Microsoft представила платформу для работы с ИИ в Windows 10 Xiaomi выпустила свою версию "криптокотят" Xiaomi готовит к выходу игровой ноутбук

Последние новости

В Словакии пассажирский поезд столкнулся с локомотивом, есть пострадавшие Родители создали для своего малыша комнату в стиле "Гарри Поттера" (Фото) В ГПУ сообщили причину обысков на "Новой почте"
Сегодня читают
01 Какие автомобили продают в Германии по цене до 2000 евро (Видео)
02 Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника
03 В Украине объявлено о завершении АТО
04 Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны"
05 Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс
Новости сегодня
08:47 Заявление нового главы МВД вызвало в Германии бурную дискуссию
08:45 Украину накроют снегопады, метели и дожди с мокрым снегом
08:43 Александр Пономарев выступит на концерте Монсеррат Кабалье
08:33 В ФИФА подтвердили введение видеоповторов на ЧМ-2018
08:31 Сутки в АТО: враг обстреливал Троицкое
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко и Эрдоган обсудили выборы президента РФ в оккупированном Крыму Порошенко и Эрдоган обсудили выборы президента РФ в Крыму
Новости: Президент Украины заявил о завершении АТО В Украине объявлено о завершении АТО
Новости: Google выпустил дудл ко Дню святого Патрика Google выпустил дудл ко Дню святого Патрика
Новости: День святого Патрика 2018: история и традиции праздника День святого Патрика 2018: история и традиции праздника
Добавить комментарий
0