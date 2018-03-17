Google выпустил дудл ко Дню святого Патрика

День святого Патрика (анг. St'Patricks Day) – это праздник в честь ирландского покровителя, святого Патрика. День Святого Патрика является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В других странах мира его отмечают неофициально - в том числе и в Украине.

Именно 17 марта (30 марта в православной традиции) чтили память крестителя и святого покровителя Ирландии. Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, однако уже давно является праздником культурного наследия страны во всем мире. Торжества в День Святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников.

Над дудлом работал ирландский художник Росс Стюарт, который отмечает богатую историю и наследие своей родины.