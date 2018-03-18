Эксперты рассказали, как правильно заряжать аккумулятор смартфона

Многие пользователи задумываются над тем, как правильно заряжать аккумулятор смартфона, не навредив ему при этом. Ниже представлены основные советы, которые касаются современных литий-ионных батарей с ссылкой на actualnews.org.

В основном, смартфоны ставят на подзарядку на ночь, хотя это очень вредит аккумулятору. Дело в том, что после достижения 100%-го заряда блоки отключаются, но аппарат постепенно теряет свой заряд и снова начинает подзаряжаться. Таким образом, для батареи активируется стрессовый режим работы, из-за чего она изнашивается. Для того, чтобы зарядить гаджет, нужно всего 1,5-2 часа времени, поэтом лучше это сделать перед/после работы.

Основным правилом при эксплуатации аккумуляторов является избегание переохлаждений и перегревов устройства. Это обеспечит безопасность и долговечность не только батареи, но и смартфона в целом.

Эксперты советуют не достигать 100%-го заряда, а также не разряжать смартфон полностью. Самый оптимальный заряд для батареи современных гаджетов – это от 40 до 80%. Крайности ведут к тому, что аккумулятор начинает работать в «стрессовом» режиме.

Для того, чтобы осуществить полноценную зарядку литий-ионной батареи, нужно обязательно использовать зарядный блок и кабель, которые шли в комплекте с приобретенным гаджетом. Пользователям не следует избегать быстрой зарядки смартфона, хотя многие не доверяют этому способу.