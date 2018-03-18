Galaxy S8 получило расширенное обновление Android Oreo

Владельцы данных прошлогодних флагманов уже сейчас могут получить полноценное обновление операционной системы и вместе с ней множество новых полезных и интересных возможностей. Режим “картинка в картинке” для приложений, повышенный уровень многозадачности и новая механика уведомлений – это лишь небольшая толика тех изменений в Oreo, которые призваны сделать опыт эксплуатации устройства более легким, оптимизированным и логичным.

Впрочем, Samsung достаточно долго не давал разрешение на запуск данного глобального обновления для своих устройств – в особенности для Galaxy S8. Впервые Oreo засветилась во время коммерческого дебюта устройств Pixel 2 и Pixel 2 XL в прошлом году, однако только сейчас добралось до флагманов от Samsung.

Теперь, обновление прошивки R16NW.G950USQU2CRB9 позволяет всем пользователям получить следующие полезные улучшения программной оболочки: автозаполнение паролей и данных в среде устройства, увеличение числа одновременно запущенных приложений, дополненная система уведомлений, а также была добавлена возможность запуска одновременно двух приложений в рамках режима App Pair. Данный режим позволяет связывать два приложения и таким образом, при запуске одного из них, автоматически запустить и второе. Помимо этого, в новой версии прошивки были дополнены многие базовые функции и улучшена работа всей системы в целом.

Пользователи уже оставляют достаточно положительные комментарии относительно такого решения компании Samsung – в особенности владельцы Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, которые обнаружили заметное расширение базового функционала своих устройств. Кроме того, обновление также включает в себя дополненный функционал Dual Messenger, который позволяет заметно разнообразить общение посредством той или иной социальной сети или посредством стандартного функционала устройства.