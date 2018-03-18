Акции Snapchat резко обвалились из-за скандальной рекламы с Рианной

После жалобы певицы акции социальной сети Snapchat подешевели на 4%, снизив рыночную стоимость компании на 800 миллионов долларов.

Недавно компания Snapchat выпустила рекламу игры для смартфонов, в которой пользователям предлагали на выбор хлопнуть Рианну или ударить певца Криса Брауна. В 2009 году бойфренд Рианны Крис Браун избил ее и душил. Его приговорили к условному пятилетнему сроку.

Крис Браун и Рианна

Рианна сразу осудила сеть за издевательство над жертвами домашнего насилия, попросив пользователей отказаться от этого приложения навсегда.

"Snapchat, я думаю, ты уже знаешь, что ты не в числе моих любимых программ. Я просто хочу понять, в чем был смысл всей этой истории. Я бы хотела назвать это невежеством, но я знаю, что ты не такой глупый. Вы потратили деньги, чтобы сделать анимационных персонажей, которые намеренно опорочили бы тех, кто стал жертвами насилия, и посмеялись над ними. Дело не в моих личных чувствах, потому что их не так много. Но вы унизили детей, женщин и мужчин, ставших жертвами домашнего насилия", – заявила Рианна в своих Instagram Stories.

Стоит добавить, что компания извинилась за рекламу

"Эта реклама ужасна, и она никогда не должна была появиться в Snapchat. Мы сделали ужасную ошибку, проглядев ее и позволив рекламе оказаться в приложении. Мы расследуем этот инцидент, чтобы убедиться, что это больше не повторится", – написали представители компании в ответ на сообщения Рианны.