В США выпустили пулемет FN M249S для гражданского рынка (Видео)
Новости технологии: Полуавтоматический пулемет будет доступен по цене в 8,5 тысяч долларов США.
FN America выпустила на гражданский рынок полуавтоматическую версию своего известнейшего пулемета – FN M249S, которая с виду практически ничем не отличается от армейской версии.
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Основными наружными отличиями является лишь ствол длиной 18,5 дюймов, а также то, что он стреляет с закрытого затвора. Внутри же затворная рама и узел спускового механизма просверлены в нескольких местах и имеют дополнительные направляющие, которые не позволят заменить их на аналоги из автоматической версии.
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Также вокруг возвратной пружины появилась еще одна, более широкая пружина.
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Технические характеристики:
Патрон: 5,56x45 мм
Емкость магазина: 200 (ленточный) или 30
Вес: 7,8 кг
Длина ствола: 18,5 дюйма
Общая длина: 103 см
Усилие спуска: 1,8-2,9 кг
Шаг нарезов ствола: 1 к 7
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Цена MSRP: $8499.