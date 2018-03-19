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В США выпустили пулемет FN M249S для гражданского рынка (Видео)

Пулемет FN M249 SAW
05:01 Сегодня Телеграф
zbroya.info
Фото: zbroya.info

Новости технологии: Полуавтоматический пулемет будет доступен по цене в 8,5 тысяч долларов США.

FN America выпустила на гражданский рынок полуавтоматическую версию своего известнейшего пулемета – FN M249S, которая с виду практически ничем не отличается от армейской версии.

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Основными наружными отличиями является лишь ствол длиной 18,5 дюймов, а также то, что он стреляет с закрытого затвора. Внутри же затворная рама и узел спускового механизма просверлены в нескольких местах и имеют дополнительные направляющие, которые не позволят заменить их на аналоги из автоматической версии.

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Также вокруг возвратной пружины появилась еще одна, более широкая пружина.

Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик

Технические характеристики:

Патрон: 5,56x45 мм
Емкость магазина: 200 (ленточный) или 30
Вес: 7,8 кг
Длина ствола: 18,5 дюйма
Общая длина: 103 см
Усилие спуска: 1,8-2,9 кг
Шаг нарезов ствола: 1 к 7

Военная техника: десятка самых мощных тактических дробовиков (характеристики)

Цена MSRP: $8499.

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