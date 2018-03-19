В США выпустили пулемет FN M249S для гражданского рынка (Видео)

FN America выпустила на гражданский рынок полуавтоматическую версию своего известнейшего пулемета – FN M249S, которая с виду практически ничем не отличается от армейской версии.

Основными наружными отличиями является лишь ствол длиной 18,5 дюймов, а также то, что он стреляет с закрытого затвора. Внутри же затворная рама и узел спускового механизма просверлены в нескольких местах и имеют дополнительные направляющие, которые не позволят заменить их на аналоги из автоматической версии.

Также вокруг возвратной пружины появилась еще одна, более широкая пружина.

Технические характеристики:

Патрон: 5,56x45 мм

Емкость магазина: 200 (ленточный) или 30

Вес: 7,8 кг

Длина ствола: 18,5 дюйма

Общая длина: 103 см

Усилие спуска: 1,8-2,9 кг

Шаг нарезов ствола: 1 к 7

Цена MSRP: $8499.