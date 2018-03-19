Бывшие инженеры Apple создали девайсы для взлома iPhone
Новости технологии: На взлом одной трубки у гаджета GrayKey уходит от 2 часов до 3 суток в зависимости от сложности пароля.
Издание 9to5mac сообщает, что компания Grayshift создала девайс GrayKey, который сумел разблокировать iPhone, не зная пароля.
Как это работает?
GrayKey внешне практически не отличается от Apple TV — это такая же серая коробка, только с парой коннекторов для подключения iPhone. На взлом одной трубки у него уходит от 2 часов до 3 суток в зависимости от сложности пароля. Самое интересное, что смартфон не нужно подключать на все это время — GrayKey хватает нескольких минут на старте и еще несколько минут в конце, чтобы вернуть на смартфон данные взлома. Девайс создали несколько бывших инженеров Apple и специалистов по кибербезопасности, которые работали в спецслужбах.
Сколько стоит взлом iPhone?
Mac Rumors пишет, что GrayKey — это никак не устройство для массового рынка и просто так купить его не получится. Вместо этого Grayshift предлагает услуги по взлому iPhone — за $15 000 взломают iPhone, подключенный к конкретной сети, за $30 000 — чуть ли не какой угодно. Более подробно про программный процесс взлома западные источники, к сожалению, ничего не рассказывают.
Для чего это нужно?
Трения между Apple и силовиками начались в конце 2015 года. Тогда ФБР через суд пыталось добиться от компании доступа к телефону «стрелка из Сан-Бернардино», который в декабре 2015 года убил 14 человек. ФБР не знало кода устройства, а его сотрудники несколько раз ввели не тот пароль. При этом система безопасности iPhone предусматривает, что после 10 неправильных попыток доступ к гаджету автоматически блокируется, а все данные уничтожаются. Apple же заняла нейтральную позицию в духе «ваши проблемы, сами и решайте». А все потому, что компания дорожит репутацией iOS, которая считается одной из самых безопасных ОС на данный момент. А если айфоны будут взламывать по первому требованию суда, то этот козырь будет бит.