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Американская полиция будет сотрудничать с компанией Google

Полиция США
15:44 Сегодня Телеграф
naked-science.ru

Новости технологии: Компания Google будет способствовать быстрому раскрытию преступлений полицией США.

О том, как правоохранительные органы запрашивают различные данные у крупных корпораций, мы видели только в фильмах, но теперь это стало реальностью. Полиция города Роли, Северная Каролина, США, объявила о своем сотрудничестве с компанией Google. Полученные данные, по словам оперативников, помогли быстрее раскрыть преступления.

Запросы на получение данных начали поступать в Google несколько лет назад. Сотрудники компании заявили, что к ним приходят ордеры на раскрытие данных от 75 до 80 тысяч пользователей каждые полгода. Последний открытый отчет компании о предоставлении данных, который датируется январем 2017 года, говорит, что информация раскрывалась в 65% всех случаев.

Представитель полиции города Роли рассказал о прецедентах сотрудничества с Google. В одном деле компания показала все смартфоны, которые находились рядом с местом происшествия, но не раскрыла личные данные пользователей. В другом деле она указала все устройства, которые попали в зону размером 68 квадратных километров в момент убийства.

В полиции отметили, что большинство современных телефонов, планшетов и ноутбуков обладают встроенным датчиком местоположения, который определяет сигнал благодаря GPS, Wi-Fi и мобильной связи. Поэтому если устройство подключено к одной из этих сетей, то его местоположение можно легко определить. Хранители правопорядка отметили, что Google предоставляла данные не только о смартфонах на операционной системе Android, но обо всех устройствах, на которых установлено ее программное обеспечение, использующее геолокацию.

Представитель компании прокомментировал заявление полиции: "Мы давно установили, как исполнительные органы могут запрашивать данные о пользователях. Мы тщательно обрабатываем каждый запрос и отвергаем все случаи, нарушающие конфиденциальность".

Ранее сотрудники Google создали сервис Reply, который сможет самостоятельно отвечать на входящие сообщения.

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Новости технологии, Google, Американская полиция, Компания Google, Полиция США.
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